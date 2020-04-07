Bornovalı şoförlere koronadan korunma paketi Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için tüm imkanlarını seferber eden Bornova Belediyesi, daha önce maske dağıttığı taksici ve minibüsçü esnafına verdiği desteğe yenisini ekledi.

İçerisinde 10 adet maske, kolonya ve sıvı sabun bulunan paketler, şoförlere dağıtılmak üzere taksi ve minibüs duraklarına teslim edildi.

Gün boyu direksiyon başında ve risk altında görev yapan ilçedeki taksi ve dolmuşçulara destek olmak amacıyla 1.100 paket hazırladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Belediye olarak tüm olanaklarımızı kullanarak salgının yayılımını azaltmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sağlıkçıların yanısıra zor koşullarda görevlerini yapan hizmet sektöründeki çalışanlarımıza da yardım ediyoruz. Yaşanılan sıkıntılı günleri birbirimize destek olup, birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz" dedi.

Sağlık kuruluşlarına tam destek

Bornova Belediyesi Altın Bilezik Projesi için kullanılmak üzere hazırladığı tekstil atölyesinde gönüllerin desteğiyle maske, geleceğin bilim insanlarını yetiştirdiği Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nin laboratuvarlarında ise uzman personeli ile kolonya üretimine başlamıştı. İmal edilen maske ve kolonyalar ile birlikte bağışçıların katkıları ile temin edilen önlük, eldiven ve siperlik gibi malzemeler de sağlık kuruluşlarına dağıtılmıştı.

Bornova Belediyesi, sağlık kuruluşlarına verdiği destek çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin bahçelerine triyaj çadırları da kuruyor.

Kaynak: Bültenler