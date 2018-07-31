Bornovalı Muhtarlar Yeni Ofislerine Kavuşuyor

BAŞKAN ATİLA: HİZMET KALİTESİNİ YÜKSETİYORUZ

İlki 2015 yılı Aralık Ayı'nda Pınarbaşı'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde hizmete açılan yeni ofislerin sayısı yapımı tamamlanmak üzere olan 5 muhtarlıkla birlikte toplam 16 olacak. Bornova'nın tüm mahallelerine eşit ve adaletli hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Atila, "Biz bunu muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu nedenle vatandaşla aramızdaki en önemli köprü olan muhtarların iyi koşullarda çalışması çok önemli" dedi.

Bornova Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet vermesi amacıyla tasarlayıp, yapımını tamamlayarak hizmete açtığı muhtarlık binalarına yenilerini ekliyor. Yunus Emre, Karacoğlan, Serintepe, Egemenlik ve Kavaklıdere Mahalleleri'nde yapımı süren yeni muhtarlık binaları tamamlanma aşamasına geldi.

Yeni muhtarlık binalarının ilki 15 Aralık 2015 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi'nde hizmete açılmış, burayı; Erzene, Evka-3, İnönü, Kazım Dirik, Kızılay, Koşukavak, Meriç, Rafetpaşa ve Yeşilova Mahalleri takip etmişti. Yapımı tamamlanmak üzere olanlarla birlikte yeni muhtarlık binalarının sayısı toplam 16 olacak.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Yeni ofislerine geçecek olmanın heyecanını yaşayan muhtarlar, vatandaşa hizmet yolunda Bornova Belediyesi ile her zaman uyum içinde çalıştıklarını belirterek, verdiği destek nedeniyle Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti. Karacoğlan Mahallesi Muhtarı Sönmez Eriş, "Yeni ofislerimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereğiz" dedi.

HİZMET KALİTESİ ARTIYOR

Bornova'nın tüm mahallelerine eşit ve adaletli hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Atila, "Biz bunu muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu nedenle vatandaşla aramızdaki en önemli köprü olan muhtarların iyi koşullarda çalışması çok önemli. Bu ofislerle birlikte hizmet kalitesi daha da yükseliyor. Hedefimiz tüm muhtarlarımızı yeni ofislere kavuşturmak" dedi.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından tasarlanan yeni muhtarlık ofisleri 12 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 28 metrekarelik alan üzerine inşaa ediliyor. Önünde 16 metrekarelik terası bulunan modern ofislerde küçük bir mutfağı ve tuvaleti de bulunuyor. Tasarımı ile dikkat çeken klimalı ofislerin , ilan panosu, dolap, masa ve sandalyeleri de muhtarların en iyi hizmeti veribilecekleri şekilde dizayn edildi.