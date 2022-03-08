Bornovalı kadınlar 8 Mart'ta alanlara çıktı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Bornovalı kadınları yalnız bırakmadı. DİSK/Genel- İŞ Sendikası 7 No'lu Şube tarafından hazırlanan etkinliğe katılan Başkan İduğ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada birçok ülkeden önce kadına seçme ve seçilme hakkı verdiğini hatırlatarak, "Büyük Önderimiz dünyada kadınların mücadele gücünü ortaya koyan liderdir. Bizlerde kadınların, hayatın her alanında daha fazla yer alması için çalışıyor ve her zaman onların yanında oluyoruz. Bizler, sivil toplum örgütleriyle birlikte kadınları teşvik etmeli, çalışmalarına destek olmalıyız" diye konuştu.

Bornova'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, şarkı, türkü ve sloganlarla Büyükpark'a yürüdü. Şiddete, eşitsizliğe ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı duruşlarını pankartlarla da dile getiren kadınlar, savaşa karşı barış çağrısı da yaptı. Hep beraber halaylarında çekildiği etkinliğe Bornova ve Kemalpaşa Belediyesi kadın çalışanlarının yanında Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DİSK/Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kadınlar Gününe özel resim sergisi

Kadın dostu kent vizyonuyla kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de çeşitli etkinliklerle kadınların yanında yer alıyor. Bu kapsamda gerçekleşen etkinliklerin ilki olan Diler Yavaş'ın Kişisel Resim Sergisi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Akrilik, karışık teknik ve yağlı boya kullanılarak gerçekleştirilen figüratif çalışmaların yer aldığı sergi 20 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

Bornova'da 8 Mart'ta özel etkinlikler

Etkinlikler kapsamında bugün saat 10:30'da Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Mutfak ve Dikiş-Nakış Atölyeleri açılışı yapılacak. Ayrıca Bornova Belediyesi Kadın Emeği Pazarı 8-9 Mart tarihlerinde Bornova Büyükpark içinde gerçekleşecek.

Çamdibi Kadın Danışma Merkezi'nden hizmet alan kadınların rol aldığı ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' isimli oyun da bugün saat 14:30'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde,10 Mart Perşembe günü ise 19:30'da da Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nden sergilenecek. Bornova Belediyesi Kursiyer Kadınlar Korosu Konseri de bu akşam saat 19:00'da Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda müzik ziyafeti sunacak.

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