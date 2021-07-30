Bornovalı çocuklara kukla tiyatrosu
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Bornovalı çocuklara kukla tiyatrosu

Bornovalı çocuklara kukla tiyatrosu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi yaz ayları için açık havada hazırladığı kültür sanat etkinliklerine çocuklara özel gösterilerle devam ediyor.

Pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren ve evlerine kapanmak zorunda kalan çocuklar için hazırlanan organizasyon 2-16 Ağustos tarihleri arasında Pazartesi ve Salı günleri saat 19:00'da gerçekleşecek.Uçan Pelerin Kukla Tiyatrosu tarafından hazırlanan etkinlikte 'Tembel Bal Arısı' adlı gösteri Bornova'nın farklı mahallerine çocuklarla buluşacak.

Bornovalı minikleri tiyatro oyununu izlemeye davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yaz aylarında başlayan normalleşme ile bizde evlerinde sıkılan Bornovalılar için açık hava etkinlikleri hazırladık. Sinema ve film günlerinin ardından şimdi de miniklerimizi tiyatro ile buluşturuyoruz. Böylece uzun zamandır sosyal aktivitelere katılamayan evlerinde kapalı kalan çocuklarımızı biraz rahatlatarak iyi zaman geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Tembel Bal Arısı

Metodi Bojanski tarafından yazılan ve Ayten Huzur Öğütçü tarafından Türkçe'ye çevrilerek yönetmenliği yapılan oyun bir doğada geçmektedir. Sadece yiyerek ve uyuyarak gününü geçiren Tembel Bal Arısı kraliçe olmanın hayalini kurmaktadır. Baharın gelmesiyle birlikte düzenlenecek şenlik için arılar durmadan çalışırken, Tembel Bal Arısı uyumaktan başka bir şey yapmaz. Bu durumu fırsat bilen Eşek Arısı ise Tembel arıyı kandırarak depoladıkları tüm balları almayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Bültenler

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