Bornovalı çiftçiye yerinde destek sürüyor

Bornova Belediyesi'nin yerel üreticiye desteklemek amacıyla geçtiğimiz Nisan dağıtımını yaptığı sebze fideleri toprakla buluşurken, çiftçiye verilen destek ürünlerin yetişmesi sürecinde de sürüyor.

Ücretsiz dağıtılan fidelerin gelişim süreci takip altında

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri üreticileri ziyaret ederek ürünlerin gelişim sürecini takip ediyor.

Bornova Belediyesi'nin kendi fidanlıklarında yetiştirip üreticiye ücretsiz olarak dağıttığı sebze fidelerinde hasat zamanı yaklaşırken, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli Ziraat Mühendisleri çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Çiçekliköy, Yakaköy, Çamiçi ve Eğridere'deki üreticileriziyaret eden ziraat mühendisleri bamya, domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürenlerin yetiştiği bahçelerde incelemelerde bulundu. Ziraat Mühendisleri; Anıl Ayvaz ve Sedat Alperoğlu gelişim süreci takip edilen fidelerde herhangi bir hastalık olup olmadığı incelendi, üreticiye değişen hava koşullarına göre neler yapmaları gerektiğini, daha sağlıklı ve fazla ürünü nasıl alabileceklerini anlattı.

Çiçekli Muhtarı Zeki Güler verdiği destek için 12 eski köy yerleşimindeki yerel üreticiler adına Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederken, ücretsiz dağıtılan fideleri toprakla buluşturan üreticiler duygularını şöyle dile getirdi:

Ali Tükel(74) – Çiçekli Mahallesi: "Domates, biber, patlıcan, bamya olmak üzere tüm fidelerden almıştım. Dikimi yaptım. Herşey yolunda gidiyor. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmıyor, sık sık ziyaret ediyorlar. Verdiği destek için Bornova Belediyesi'ne Başkan Mustafa İduğ'a çok teşekkür ediyorum"

Hikmet Dereli(61) – Yaka Mahallesi: "Ben emekli olduktan sonra arazi aldım ve buraya yerleştim. Özellikle pandemi döneminde böylesi alanların ve doğal ürenlerin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Bu süreçte Bornova Belediyesi'nin verdiği ücretsiz fidan desteği ve sonrasında yanımızda olması gerçekten önemli. Çok teşekkür ediyorum"

Özellikle koronavirüs salgını döneminde değeri daha da iyi anlaşılan tarıma verdikleri desteğin artarak devam edeceğini dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu alanda ciddi çalışmalar yapıyoruz.Talepler doğrultusunda desteğimiz farklı şekillerde sürecek. Türkiye'de köy ekonomisinin tekrar güçlenmesine ihtiyaç var. Bunun için sözleşmeli tarım denilen yani üretileni satın alma garantisi vereceğimiz çalışmalar için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler