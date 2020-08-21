Bornovalı antrenörlere sağlıklı beslenme semineri Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Faruk Turgay, Bornova Belediyespor Kulübü'nün organizasyonunda düzenlenen konferansta Sağlıklı Beslenme'yi anlattı.

Sporda başarı için sağlıklı beslenmenin şart olduğunu söyleyen Turgay, dengesiz beslenmenin bilgisizlikten kaynaklandığı vurguladı.

Bildiğinizi yiyin

Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantı, Bornova Belediyespor Kulübü'ndeki görevli antrenörler ile Bornova'daki diğer kulüplerden spor insanları katılımıyla gerçekleşti. Doç. Dr. Faruk Turgay, beslenmenin yaş, cinsiyet, boy ve kilo ile birlikte branşa göre olması gerektiği ifade etti. Gıdaların besin değerleri hakkında bilgiler veren Turgay, "Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında beslenme çok önemlidir. İyi beslenme performansı yükseltir, hastalıklardan korur. Bildiğimizi yemeli, müsabaka öncesi sindirimi zor gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız" diye konuştu.

Su kaybı öldürebilir

Yüzde 10'luk su kaybının bile ölüme neden olabileceğini, bu nedenle vücudun günlük olarak duyduğu su ihtiyacının mutlaka alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Faruk Turgay öğün sayısına da dikkat çekerek, "Tek öğünlü beslenme kesinlikle olmaz. Bireysel sporları yapanlar en az üç, takım sporları yapanlar ise beş öğün yemek yemeli, ihtiyaç duyduğu besini mutlaka almalı" dedi.

Turgay, toplantının sonunda antrenörlerin sorularına da yanıtladı.

Kaynak: Bültenler