Bornova Yaz'a merhaba dedi

Yaz aylarına açıkhava etkinlikleri ile merhaba diyen Bornova Belediyesi, Dünya Müzik günü olan ve aynı zamanda En Kısa Gece'nin yaşandığı 21 Haziran'da düzenlediği etkinlikler ile Bornovalılara sanat şöleni sundu.

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinliklerde önce müzik sonra sinema ziyafeti yaşandı.

Etkinlik kapsamında belediyenin hazırladığı Yaz Konserleri serisinin ilki yapılırken, Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından hazırlanan "En Kısa Gece Kısa Film Gösterimi"de gerçekleşti. Organizasyon Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Depremzede Okan'dan keman resitali

8 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan Yaz Konserleri serisinin ilk gecesinde İzmir depreminde enkaz altından 17 saat sonara çıkarılan 16 yaşındaki konservatuar öğrencisi İnci Okan keman resitali ile sahne aldı. Okan'ın ardından ise Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursiyerleri Yaren Şen Piyano ve Nisa Ölmez Keman ile sahneye çıkarken, Pınar Boz ve Orkestrası da Bornovalılarla müzik ziyafeti sundu. Düzenlenen özel gecede Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, sanatçılara hediye vererek teşekkür etti.

En kısa geceye 6 kısa film

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO),21 Haziran en kısa gece de ulusal ve uluslararası kısa filmler ile izleyicinin karşısına çıktı."En Kısa Gece Kısa Film Gösterimi" adı ile gerçekleşen etkinillkte uluslararası film festivallerinden çok sayıda ödül kazanmış filmlerinde içinde bulunduğu 6 kısa film gösterildi. Seçkide Almanya, Amerika ve Kanada yapımı olan "Paper or Plastic/ Kağıt ya da Plastik", "The Man Who Lived On His Bike/ Bisikletinde Yaşayan Adam" ve "Momentum" filmleri yer aldı. Ayrıca 2020 yılında BBFO "Kısa Film Yapım Desteği" programı kapsamında proje danışmanlığı ve ekipman desteği verilerek çekimleri yapılan "Kızım Süper Kahraman Olacak", "Cess" ve "Kök" filmlerinin de gösterimi yapıldı.

Sanatçılara destek konserleri

Hazırlanan özel etkinliklerle pandemi nedeniyle zor günler geçiren müziysenlere de destek olmak istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bunun için yaz konserlerimizde yerel sanatçılarımıza yer verdik. Onları Bornovalılar ile buluşturarak hem maddi ve manevi destek olmak istedik, hem de vatandaşlarımızın keyifli zaman geçirmesini amaçladık" dedi. Başkan İduğ, "Hazırladığımız etkinlikler ile. 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan bu konserler serisinde ilçemizde 6 farklı noktada 9 konser yer alacak" diye konuştu.

Yaz Konserleri Serisi

Yaz Konserleri serisinde 24 Haziran Perşembe günü Özgür Ateş Band Orkestrası Evka 4 Otobüs Son Durakları'nda, 28 Haziran Pazartesi Grup Yel Değirmeni Pınarbaşı Çamlık Parkı'nda, 1 Temmuz Perşembe Gökmen Arıcı ve Orkestrası Altındağ AKM Önü'nde, 5 Temmuz Pazartesi Gökhan Yavuz ve Orkestrası Erzene Mahallesi19 Mayıs 1919 Parkı'nda ve 8 Temmuz Perşembe Yılmaz Demirtaş ve Orkestrası Meriç Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Parkı'nda sahne alacak. Konserler saat 20: 00'de başlayacak.

Kaynak: Bültenler