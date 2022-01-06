Bornova'ya yeni Misket Üzümü Bağı

Etkinliğe Bornova Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ilgili çalışanlarının yanı sıra Ege Üniversitesi öğrencileri de gönüllü olarak katıldı. "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi" kapsamında yer aldıkları çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sunan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Üreticilere dağıtacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni oluşturdukları bağdan 1 ton civarında üzüm hasadı yapmayı planladıklarını belirterek, "Amacımız Misket Üzümü'nün sürdürülebilirliğini sağlamak. İhtiyaç duyduğumuzda bu bağdan binlerce kalem temin edebileceğiz. Böylece Misket Üzümü asması üretip üreticilere ücretsiz dağıtarak Bornova Misket Üzümü'nün yeniden yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

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