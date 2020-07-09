Bornova potada yabancıyı buldu
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ilk yabancı takviyesini gerçekleştirdi.
09.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:19
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ilk yabancı takviyesini gerçekleştirdi. Bornova, Providence Üniversitesi'nin NCAA'de yer alan temsilcisi Providence Friars'ten yeni mezun Kalif Young ile anlaştı. 23 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu geçen sezon NCAA'de 5.0 sayı, 4.9 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: DHA