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Bornova potada yabancıyı buldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ilk yabancı takviyesini gerçekleştirdi.

Bornova potada yabancıyı buldu
09.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:19

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ilk yabancı takviyesini gerçekleştirdi. Bornova, Providence Üniversitesi'nin NCAA'de yer alan  temsilcisi Providence Friars'ten yeni mezun Kalif Young ile anlaştı. 23 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu geçen sezon NCAA'de 5.0 sayı, 4.9 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.


Kaynak: DHA

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