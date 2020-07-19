Bornova potada takviyeleri sürdürüyor TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ülkemizde daha önce 2018-2019 sezonunda Karesispor'da oynayan ABD'li guard Carlos Medlock ile anlaştı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ülkemizde daha önce 2018-2019 sezonunda Karesispor'da oynayan ABD'li guard Carlos Medlock ile anlaştı. 33 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Polonya'nın Trefl Sopot takımında görev yaptı. Daha önce ilk yabancı olarak NCAA takımlarından Providence Friars'ten yeni mezun Kalif Young'u kadrosuna katan Bornova, iç transferde Ege Yaşar, Mustafa Erdoğan, Eren Ocaktürk, dış transferde ise Çağdaş Erdoğan'la sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: DHA