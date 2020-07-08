Bornova'nın Sultanları 2. Lig'de Alt yapı ile gelen başarı Bornova Belediyespor Yıldız Voleybol Takımı tamamı alt yapıdan yetişen genç oyuncuları ile Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

2019-2020 sezonunda Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan yeşil-beyazlıların Ocak Ayı'nda Balıkesir'de düzenlenen finallerde elde ettiği 3.lük bir üst lige yükselme hakkını getirdi.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeni sezon için düzenlemeye giden Türkiye Voleybol Federasyonu 2020-2021 sezonunda Bornova Belediye Spor Voleybol Takımının Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.

Alt yapıya yatırımları sürecek

Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ, elde edilen başarının kendilerine büyük gurur yaşattığını belirterek, "Genç oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. En büyük sevincimiz bu başarının tamamı alt yapıdan yetişen bir kadroyla gelmesi. Bizim önceliğimiz sporcu yetiştirmek, gençlerimizin önünü açmak. Bornova'da tesisleşme ve altyapıya olan yatırımlarımız sürmeye devam edecek" dedi.

Sporcular için büyük avantaj

Bornova Belediyespor Voleybol Başantrenörü Bir Bacalı ve Altyapı Antrenörü Fulya Tırpancı, Bornova Belediyespor'da voleybola başlayan sporcuların önlerinin artık daha açık olduğunu ifade ederek, "Oyuncularımız bundan böyle belli bir yaştan sonra başka kulübe gitmek zorunda kalmayacak. Bu branştaki faaliyetlerimiz miniklerden büyüklere uzanan tüm yaş gruplarında devam edecek. Profesyonel liglere yükselmemiz sporcularımız kariyerleri ve eğitimleri için de önemli bir avantaj" diye konuştu.

Altyapıdan profesyonel lige

Voleybol Bornova Belediyespor alt yapısında başlayan genç oyuncular; Aleyna Çayır(19), Hayal Özdilek(17) ise Seray Yaylacı (17) ise duygularını; "Voleybola başladığımız kulüpte profesyonel liglere yükselmek bizler için en büyük mutluluk. Bizler için tüm imkanlarını seferber eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a ve spor kulübü yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Bültenler