Bornova'nın sorunları Kuşadası'nda tartışıldı

15.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:33

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kuşadası'nda düzenlenen Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştayı'na katıldı.



Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Bornova ilçesinin sorunlarının tartışılarak çözüm arandığı çalıştayın Kuşadası'nda yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Kuşadası, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediye başkan yarımcıları, belediye meclis üyeleri ve Bornova'da bulunan 45 mahalle muhtarının katılımıyla düzenlenen Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. 2 gün süren çalıştayda, Bornova ilçesinin sorunlarına, oluşturulan 10'ar kişilik masalarda tartışılarak çözüm arandı. Çalıştaya Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan katıldı.



Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştayı'nı faydalı bulduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan "Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştayı'nın Kuşadası'nda gerçekleştiriliyor olması bizleri mutlu etti. Bir çok kurum gerçekleştirecekleri benzeri organizasyonlar için ilçemizi tercih edebiliyorlar. Bu durum Kuşadası turizminin toplantı ve kongreler için de uygunluğunu ortaya çıkarıyor. Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştayı'nı bire bir takip ettik. Çalıştayın Bornova ilçesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA