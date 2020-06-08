Bornova'nın çınarlarına moral konseri Bornova Belediyesi koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesine rağmen sokağa çıkma kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara, sınırlı süreyle evlerinden çıktıkları Pazar gününde mini moral konseri düzenledi.

Bornova'nın çınarları Büyükpark'taki Çınar Kafe önünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen etkinlik alanında maskeli olarak yer aldı. Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserleri Bornova Belediyesi'nin müzik eğitmenleritarafından seslendirildi. Haftada bir gün sokağa çıkma izni olan ve müzikle moral bulan yaşlılar, uzun süre evde kalmanın stresini şarkılara eşlik ederek attı.

Konsere katılan 65 yaş üstü vatandaşlar düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını dile getirerek, Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler