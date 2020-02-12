Bornova'nın bazı mahallelerine 13 saat su verilemeyecek
Haberler » Güncel » Bornova'nın bazı mahallelerine 13 saat su verilemeyecek - Haber

Bornova'nın bazı mahallelerine 13 saat su verilemeyecek

Bornova ilçesinin bazı mahallelerinde yarın 13 saatlik su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:02
Bornova'nın bazı mahallelerine 13 saat su verilemeyecek

ilçesinin bazı mahallelerinde yarın 13 saatlik su kesintisi uygulanacağı bildirildi.


İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen içme suyu ana iletim hattı imalat çalışmaları kapsamında Aydınlar Caddesi'nde bağlantı çalışması yapılacak.

Bu kapsamda yarın 10.00 ile 23.00 saatleri arasında Egemenlik, Işıklar, Gürpınar, Kemalpaşa, Yeşilçam ve Ümit mahallelerine su verilemeyecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler