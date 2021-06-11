Bornova Milli basketbolculara ev sahipliği yapacak
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Bornova Milli basketbolculara ev sahipliği yapacak

Bornova Milli basketbolculara ev sahipliği yapacak
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 FIBA Altyapı Turnuvalarına katılmaya hazırlanan Altyapı Kız Milli Takımları, 15 Haziran-7 Ağustos tarihlerinde Bornova'da kampa girecek.

Bornova Türkiye'nin gurur kaynağı olan genç millileri ağırlamaya hazırlanıyor.Genç milliler kamp süresince Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde turnuvalara hazırlanacak.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi 15 Haziran-7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin gururu olan Altyapı Kız Milli Takımlarının merkez üssü olacak. U15 Yıldız B Kız Milli Takımı, U16 Yıldız Kız Milli Takımı, U18 Genç Kız Milli Takımı ve U20 Ümit Kız Milli Takımından oluşan Altyapı Kız Milli Takımlarının FIBA Altyapı Turnuvalarına hazırlanmak üzere kampa gireceği Bornova'da hazırlıklar sürüyor. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri Atatürk Spor Kompleksi'ni kamp dönemi için hazır hale getiriyor.

Sporcu kenti Bornova

Bornova'nın kampa ev sahipliği yapacak olmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sporcu kenti Bornova, Altyapı Milli Takımlarını ağırlayacak. Atatürk Spor Kompeksi'mizde ağırlayacağız. Kamp dönemi boyunca bütün olanaklarımızla kızlarımıza destek olacağız. FIBA Turnuvalarında göğsümüzü kabartacaklarına inancımız tam. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

Kaynak: Bültenler

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