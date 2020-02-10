Bornova kulüpleri tek yürek

10.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:23

Murat Keser'in geçtiğimiz hafta İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından Şefik Yılmaz'ın divan başkanlığında yapılan genel kurulda Hitabspor Başkanı Hakan Beşyıldız, Bornova Futbol Kulüpleri Derneği'nin yeni Başkanı oldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Hakan Beşyıldız ve oluşturduğu yönetim kuruluna başarılar diledi. İASKF başkanlığına adaylığını açıklayan Murat Keser'e bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür edip, sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

HER KULÜBE FUTBOL SAHASI

Sağladıkları birlik ve beraberliğin Bornova adına çok önemli olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "İzmir'de en çok sahanın bulunduğu ve en çok amatör maçın oynandığı ilçe olarak İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Bornova Kulüpler Birliği ile beraber çalıştığımızda çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bornova Belediyesi olarak öncelikli amacımız ilçedeki spor alanlarını arttırmak. Biz futbolu sokak aralarında öğrendik. Daha fazla tesis ile daha fazla çocuğumuza spor yapma imkanı sunmamız gerekiyor" dedi.

BAŞKAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

Eksiksiz olarak tüm üyelerin oylarıyla Bornova Futbol Kulüpleri Derneği'nin başkanı seçilen Hakan Beşyıldız, "Öncelikle bana destek olan Sayın Mustafa İduğ'a ve tüm kulüp temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde Bornovamızı başta futbol olmak üzere tüm spor alanlarında daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Bana duyduğunuz güven ve desteğin bundan sonra da sürmesini diliyorum" diye konuştu.

Bornova futbolunda sağlanan birlik ve beraberliğin mimarının Başkan İduğ olduğunu söyleyen Murat Keser ise "Sayın İduğ'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu noktalara büyük bir mücadele ve özveri ile geldi. Bornovalılar olarak böyle bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. O bizim yanımızda olduğu sürece çok daha iyi işler yapacağız" dedi.

Hakan Beşyıldız başkanlığındaki Bornova Futbol Kulüpleri Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu.

Kaynak: Bültenler