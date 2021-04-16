Bornova Kızılay'dan anlamlı etkinlik
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Bornova Kızılay'dan anlamlı etkinlik

Bornova Kızılay'dan anlamlı etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği programda şehit ailelerini bir araya getirerek plaket takdim etti.

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği programda şehit ailelerini bir araya getirerek plaket takdim etti.

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Şehitler Haftası dolayısıyla bir program düzenledi. Programda şehit ailelerini bir araya getiren şube, ailelere plaket taktim etti.

Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Kızılay olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Kurkut, "Türk milleti olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve refahı için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin emanetleri olan aileleri her daim bizim baş tacımızdır. Bu anlamda Şehitler Haftası dolayısıyla şehitlerimizin aileleriyle bir araya gelerek kendilerine plaket takdim ettik. Kızılay olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Bilhassa şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla yapacakları faaliyetlere de değinen Kurkut, Kızılay olarak her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda yardım faaliyetlerini arttırarak devam ettirdiklerini belirtti. - İZMİR

Bornova Kızılay'dan anlamlı etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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