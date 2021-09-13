Bornova, fuarın gözdesi oldu

Bornova Belediyesi'nin standı Fuar'ın ilk gününden itibaren renkli görüntülerle dikkat çekti. Bornova Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan sporcuların fuar boyunca gerçekleştirdiği şovları beğeniyle izlendi. Tekvandocuların gösterileri hayranlık uyandırırken, minik cimnastikçiler de ziyaretçilerin sempatisini topladı.

Düzenlenen birbirinden farklı atölye çalışmaları ise yoğun katılımla gerçekleşti. Stand saksı boyamadan, kolonya ve dezenfektan yapımına kadar farklı çalışmalara ev sahipliği yaptı. Kemandan kanuna müzik dinletileri ise beğeni topladı.Bornova'nın spordan sanata, kültürden tarıma tüm zenginliklerini stantta tanıttıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Her yıl katılım yaptığımız İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilçemizin tanıtımını yapma olanağı buluyoruz. Bu yılda güzel bir fuar dönemi geçirdik. Belediyemizin yaptığı çalışmaları da renkli etkinliklerle anlattık. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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