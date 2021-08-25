Bornova'dan uzayı fotoğrafladılar
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Bornova'dan uzayı fotoğrafladılar

Bornova'dan uzayı fotoğrafladılar
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi gökyüzü fotoğrafçılığı meraklılarını "Astrofotoğrafçılık Masterclass" ile eğitiminde biraraya getirdi. Gözlem yapıp, fotoğraf çeken katılımcılar farklı bir deneyim yaşadı.

Fotoğraf meraklıları için Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) ve Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ücretsiz eğitimler, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Kayadibi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, 3 gün süren eğitimlerde astrofotoğrafçılık ile ilgili teorik temel bilgiler de alıp Ay'ı, gezegenleri, yıldız kümelerini ve galaksileri daha yakından görerek, teleskoplarla gökyüzünü izledi.

Astronam Dr. Tuncay Doğan ve NASA APOD/ Astrofotoğrafçı Ögetay Kayalı'nın da konuk eğitmen olarak yer aldığı etkinliklerde farklı teknikler fotoğraf çekimi yapılarak, çekilen fotoğrafların nasıl işlendiği öğrenildi.

Astrofotoğrafçılık nedir?

Astrofotoğrafçılık, gökyüzündeki gök cisimlerinin çeşitli teknikler kullanılarak fotoğraflanması ve görüntü işleme yazılımlarıyla bu fotoğrafların işlenmesidir.

Kaynak: Bültenler

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