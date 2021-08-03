Bornova'dan Marmaris'e yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bornova'dan Marmaris'e yardım eli

Bornova'dan Marmaris'e yardım eli
Bültenler - Haberler | Güncel

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yangınlarla mücadele sürerken, Bornova Belediyesi de söndürme ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra Veterinerlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlarla turizm cenneti Marmaris'teki çalışmalara destek oluyor.

Başkan İduğ: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Bornova Belediyesi'ne bağlı 30 kişilik ekip ile 4 arazöz, 1 kepçe, bir ambulans ve mobil hayvan hastanesi ile Marmaris'teki çalışmalara katılıyor. İlgili kurumlarla koordineli şekilde hem ormanlık alanlardaki hem de yerleşimin olduğu bölgelerde alevlere müdahale eden Bornova Belediyesi, ekipte bulunan doktorları ile yaralı ve dumandan zarar gören vatandaşların tedavisine destek oluyor. Veteriner hekimler de aynı şekilde ormanlık alandaki can dostları ile köylerdeki yangınlardan etkilenen hayvanları kurtarıp, tedavilerini gerçekleştiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, böylesi zamanlarda birlik olmanın önemine dikkat çekerken, "Ciğerlerimiz yanıyor. İzmir olarak benzeri acıları son yıllarda biz de yaşadık. Önce yangın, sonra deprem, ardından sel ve hortumla karşılaştık. Tüm ekiplerimizle Marmaris'teyiz. Arkadaşlarımız vargücüyle çalışıyor. Bir yandan alevlerle mücadele ederken, bir yandan bölge insanın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu zor günlere birlikte, dayanışma içinde aşacağız" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Bültenler

Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bornova'dan Marmaris'e yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:29:23. #1.16#

title