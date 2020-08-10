Bornova'dan ilçe belediyelerine araç desteği
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Bornova'dan ilçe belediyelerine araç desteği

Bornova Belediyesi'nin yardım eli Bornova ve İzmir sınırlarının dışına uzandı, dört ilçe belediyesine birer adet araç hibe edildi.

Bornova'dan ilçe belediyelerine araç desteği
10.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:22

Başkan İduğ: "Dayanışmamızı sınırlarımızın ötesine taşıdık"

Kiralama yönteminden satın alma modeline geçerek hizmet filosuna öz malı olarak 2019 model 105 araç ve iş makinesi kazandıran Bornova Belediyesi, ihtiyaç dışı araçları ihtiyaç sahibi belediyelere gönderdi.

Satın alma modeli ile hem araç filolarını yenilediklerini hem de 10 yıl için 300 milyon liralık tasarruf sağladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kiralama bedeli ile karşılaştırıldığında aldığımız araçların maliyeti bir yıl içinde karşılanmış olacak. Yeni araçlarımız ile Bornovalılara daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verirken kullanılır durumdaki eski araçlarımızı ihtiyacı olan belediyelere hibe etmek istedik. Dayanışmamızı Bornova ve İzmir sınırlarının ötesine taşıdık" diye konuştu.

Alınan karar gereği; Tunceli'nin Ovacık ve Aydın'ın İncirliova Belediyelerine birer adet hidrolik kamyon, Manisa'nin Saruhanlı Belediyesi'ne bir adet çöp kamyonu, Aydın'ın Germencik Belediyesi'ne de bir adet kamyonet hibe edildi.

Kaynak: Bültenler

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