Bornova'dan Büyükşehir'e ziyaret
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Bornova'dan Büyükşehir'e ziyaret

Bornova'dan Büyükşehir'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurhan Pişkin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu beton yol çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İzmir Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurhan Pişkin'i makamında ağırladı. Pişkin'in ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da yer aldı. Nurhan Pişkin'in ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde uyguladığı beton yol çalışmaları hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu. Belediyelerin yaptığı yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler üzerine de fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede eşit bir şekilde hizmetlerine devam ettiğini belirterek, planlanan yatırımların hızla sürdüğünü kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Öztozlu, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Pişkin'e de belediye çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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