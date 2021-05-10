Bornova'dan 19 Mayıs'a özel konserler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bornova'dan 19 Mayıs'a özel konserler

Bornova'dan 19 Mayıs'a özel konserler
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Fondip ve Bornovalı grupların yer alacağı on-line konserlerle kutlayacak.

Pandemi döneminde genç müzisyenlere destek niteliği de taşıyacak konserler, Bornova Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.

Bornova Belediyesi koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle vatandaşların katılımıyla kutlanmayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu internet üzerinden yayınlayacağı konserlerle yaşatacak. Özel olarak hazırlanan konserler dizisinde Fondip ve diğer Bornovalı gruplar Rahatsız, Tersyön, Çirkef, Siyah, Kemik ve Yaygara sahne alacak. Pandemi döneminde sahneden uzak kalan genç sanatçılara destek amacını da taşıyan ve 3 gün sürecek olan konserlerde 17 Mayıs Pazartesi Rahatsız ve Siyah sahne alacak. 18 Mayıs Salı Günü Yaygara ve Tersyön müzik ziyafeti sunarken, 19 Mayıs Çarşamba günü Kemik, Çirkef ve Fondip hayranları ile buluşacak. Konserler Bornova Belediyesi'nin youtube ve facebook hesaplarından yayınlanacak.

Gençlerimize destek oluyoruz

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüsün milli bayramlarımızın coşkusunu yaşamasınaengel olmadığını belirterek, "Pandeminin başından bu yana bir çok faaliyet ve etkinliğimizi on-line olarak gerçekleştirdiğimiz gibi bu konserleri de sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlayacağız. Bu organizasyonu planlarken özellikle Bornovalı gençlerden oluşan gruplarımıza destek olmayı amaçladık. Çünkü onlar 1 yılı aşkın süredir sahneden uzak kaldılar ve halen büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

Tüm vatandaşlarımızı, bu gençlere destek olmak ve 19 Mayıs aşkına bu özel konserleri izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle videokonferans yöntemiyle buluştu: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle videokonferans yöntemiyle buluştu: (2)
Erdoğan: '(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.'
Erdoğan: "(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."
Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bornova'dan 19 Mayıs'a özel konserler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:25:48. #1.15#

title