Bornova'dan 19 Mayıs'a özel konserler

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Fondip ve Bornovalı grupların yer alacağı on-line konserlerle kutlayacak.

Pandemi döneminde genç müzisyenlere destek niteliği de taşıyacak konserler, Bornova Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.

Bornova Belediyesi koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle vatandaşların katılımıyla kutlanmayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu internet üzerinden yayınlayacağı konserlerle yaşatacak. Özel olarak hazırlanan konserler dizisinde Fondip ve diğer Bornovalı gruplar Rahatsız, Tersyön, Çirkef, Siyah, Kemik ve Yaygara sahne alacak. Pandemi döneminde sahneden uzak kalan genç sanatçılara destek amacını da taşıyan ve 3 gün sürecek olan konserlerde 17 Mayıs Pazartesi Rahatsız ve Siyah sahne alacak. 18 Mayıs Salı Günü Yaygara ve Tersyön müzik ziyafeti sunarken, 19 Mayıs Çarşamba günü Kemik, Çirkef ve Fondip hayranları ile buluşacak. Konserler Bornova Belediyesi'nin youtube ve facebook hesaplarından yayınlanacak.

Gençlerimize destek oluyoruz

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüsün milli bayramlarımızın coşkusunu yaşamasınaengel olmadığını belirterek, "Pandeminin başından bu yana bir çok faaliyet ve etkinliğimizi on-line olarak gerçekleştirdiğimiz gibi bu konserleri de sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlayacağız. Bu organizasyonu planlarken özellikle Bornovalı gençlerden oluşan gruplarımıza destek olmayı amaçladık. Çünkü onlar 1 yılı aşkın süredir sahneden uzak kaldılar ve halen büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

Tüm vatandaşlarımızı, bu gençlere destek olmak ve 19 Mayıs aşkına bu özel konserleri izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler