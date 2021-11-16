Bornova'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş'ın (49) sokakta göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan T.T., tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732. Sokak'ta meydana geldi. Şerafettin Delibaş ile evine giderken sokakta karşılaştığı T.T. arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Delibaş göğsünden vuruldu. Şerafettin Delibaş kanlar içinde yere yığılırken, T.T. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Delibaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.T., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.