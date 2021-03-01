Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı

01.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:25
Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımına başlandı.

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında  Jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların yıkılması için talimatı verdi. Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi yerlerde orman vasfını yitirmiş 2B arazilerine inşa edilen meskenlerin yıkım kararı onaylandı. Bölgede yaklaşık 144 evin yıkımına karar verilirken iş makineleri ile bölgeye gelen Bornova Belediyesi ekipleri kepçeyle yıkım işlemine başladı.Yıkım çalışmaları sırasında  Jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.


Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı
Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı
Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 16:30:06. #1.14#
title