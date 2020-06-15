Bornova'da yol hamlesi Haziran ayı itibariyle ilçe genelindeki yol çalışmalarına hız veren Bornova Belediyesi, ilk etapta Kazım Dirik Mahallesi'ndeki kilit parke taşları yeniliyor.

Mustafa Kemal Caddesi'ne bağlanan 152 sokakta başlayan çalışmalar kapsamında toplam 12 sokağa 18 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.

Kazım Dirik Mahallesi'nde Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan çalışmaların sonunda Süvari Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi arasında kalan 12 sokağın yol ve kaldırımları tamamen yenilenecek. Kilit parke taş döşeme çalışmaları Gaziosmanpaşa, Erzene, Yıldırım Beyazıt ve Rafet Paşa mahalleri ile devam edecek. Kazım Dirik Mahallesi ile birlikte toplam beş mahallede 74 bin metrekare parke taş yenilenmiş olacak.

Daha konforlu hale gelecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgınında normalle sürecine geçilmesi ve asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte yol çalışmalarına kapsamlı bir şekilde başladıklarını söyledi. Daha yaşanabilir bir ilçe yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan İduğ, "Vatandaşlarımızın rahatsız olmaması ve yapılan yolların kısa sürede bozulmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere alt yapı çalışması yapan tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelere yapacakları yeni yollarla birlikte yıpranan tüm yolları yenileyerek hem araçlar hem de yayalar için daha konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler