Bornova'da Yaş Almış Büyüklere Özel Hizmet: Yaşlılara Evde Bakım

Yaşlıları evlerinde ziyaret edip saç tıraşından diş bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan Bornova Belediyesi, bu çalışmalarıyla örnek oluyor. Evde yaşlı bakım hizmetinde 2014 yılından bu yana 37 bin 642 ev ziyareti gerçekleştirilirken, bunların 2 bin 812'sinde yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı da kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Sağlık alanında eğitimden hasta nakil ambulansına kadar bir çok çalışma yapan Bornova Belediyesi,Evde Bakım Hizmetleri ile de vatandaşlarının yardımına koşuyor. Hizmetler kapsamında oluşturulan ekipler, gebe, lohusa, bebek bakımı, ağız ve diş sağlığı ile evde yaşlı bakımı hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında bu güne kadar 4 bin 376'sı 2018 yılının ilk 6 ayı olmak üzere toplamda 37 bin 642 ev ziyareti yapıldı. Bu ziyaretlerin 2 bin 812'sindeise yaş almış büyüklerin Ağız ve diş sağlıkları da kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

YAŞLILARA BAKIM HİZMETLERİ

Hizmet kapsamında Bornova sınırları içinde yaşayan ve evinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya olmayan 60 yaş üzerindeki yatağa bağımlılar, yoksullar ile kimsesizler düzenli olarak ziyaret ediliyor. Yaşılıların saç traşından ağız ve diş sağlığına kadar her türlü ihtiyaçları karşılanırken, tansiyon kan şekeri ve kolestrol ölçümleri de düzenli olarak yapılarak takip ediliyor. Ziyaretler hemşireler tarafından periyodik olarak randevulu şekilde düzenleniyor.

Sağlık alanında bir çok hizmeti vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila "Evde yaşlı, bebek, gebe ve lohusa hizmetleri ile tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya çalışıyoruz. Ayrıca eğitim, seminer, kongre ve söyleşilerle vatandaşlarımıza sağlık alanında bilgilendiriyoruz. Bornovalıların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.