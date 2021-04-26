Bornova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı
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Bornova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı

Bornova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Bornova'daki Buz Sporları Salonunun hemen yanında inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Bornova'daki Buz Sporları Salonunun hemen yanında inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı. Önümüzdeki mayıs ayında açılışı yapılacak tesis hem yüzme, sualtı ragbisi, sutopu ve triatlon sporcularına hem de her yaştan İzmirliye pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle hizmet vermeye başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzme sporunu teşvik etmek, bu spor dalı ile uğraşan profesyonel takımları desteklemek için kente yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdı. Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Alanı içerisinde yapılan ve 15 milyon 593 bin liraya mal olan yüzme havuzu bu mayıs ayında açılacak. Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle hizmete alınacak havuz, İzmir'den hem sporcular hem de yüzme öğrenmek isteyen çocuk, genç ve her yaştan İzmirli aktif şekilde yararlanacak.

Çok amaçlı tesis

İzmir Büyükşehir Belediyesi sualtı ragbisi, triatlon ve sutopu takımlarının antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak yüzme havuzunda, yüzme bilmeyen 6 yaş ve üzeri çocuklar ile 18 yaş üstü ve yetişkinler için yüzme kursu verilecek. Stil geliştirmek isteyenler için ise ayrı bir program uygulanacak. Havuz İzmir'de yüzmeyi öğrenen 6 yaş ve üzeri çocuklar, sualtı ragbi, triatlon, su topu ve yüzme branşlarına yönlendirilerek bu alanlarda sporcu yetiştirilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi sağlanacak. Tesis, ayrıca yüzme bilen ve havuzu kullanmak isteyen her yaştan İzmirliye açık olacak.

Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşan Havuz İzmir, engelli dostu ve çevreci bir yapı olarak inşa edildi. Buz Sporları Salonunun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğinde. Havuzda 125 kişilik bir tribün de yer alıyor. Geceleri özel bir görüntüye sahip olan binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanıldı. Çatısında yer alan güneş panelleri ile tesisin elektrik ihtiyacının da bir kısmı sağlanıyor. - İZMİR

Bornova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı
Bornova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı
Bornova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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