Bornova'da veresiye defterleri siliniyor

Bornova Belediyesi, iş dünyasından hayırseverin desteğiyle dar gelirli mahallelerdeki bakkallardaki veresiye defterlerini kapatıyor.

Özellikle pandemi nedeniyle dar gelirli kesimlerin daha da zor bir durumda olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İş dünyasının desteğiyle mahalle bakkalına giriyor, veresiye defterlerini kapatıyoruz. Özellikle uzun zamandan bu yana ödeme yapamamış olan ya da ekonomik durumu bozulmuş kişilerden başlıyoruz. Elimizdeki imkan yettiği müddetçe tüm veresiyeleri kapatmaya gayret ediyoruz." dedi.

Belediye Meclis üyelerinden oluşan bir ekiple Mevlana, Doğanlar, Pınarbaşı, Çamkule ve Altınağ Merkez gibi mahallelerden başlayan Başkan İduğ, "Hemen her mahallemizde bu durumda olan bölgeler, tamamına ulaşmak istiyoruz. Esnafımız da büyük bir özveri gösteriyor, borcun bir kısmını de kendileri siliyor. Bizleri zor günlerde bir araya getiren bu dayanışma ruhu, hepimizi derinden etkiliyor" diye konuştu.

İyilik zinciri

Ekonomik gücün yüksek olmayan vatandaşın veresiye imkanı nedeniyle bakkalları tercih ettiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Defterlere baktığımızda ekmek, yumurta, makarna, süt gibi temel ihtiyaç maddelerin satın alınmış. Zaten dar gelirli olan önemli bir kesim, pandemi nedeniyle çalışamaz noktaya gelince, bakkallarda 1 ya da 1,5 yıldır kapanmayan hesaplar oluştu. İlk hedefimiz bu hesapları kapatarak hem Bornovalıya rahat bir nefes aldırmak, hem de esnafımıza ödenemeyecek duruma gelen borçlarla ilgili destek olmak. Esnafımız da kısa sürede kapanamayacak durumda olan bu borçları tahsil ederek kendisinin toptancıya ya da devlete olan borçlarına kapatıyor. İş dünyamızdan başlayan bu iyilik zinciri, katlanarak büyümüş oluyor" diye konuştu.

Esnaftan teşekkür

Başkan İduğ ve hayırseverlere yardımları için teşekkür eden esnaf Çiğdem Kızıl, "Çok sayıda dar gelirlinin borcu ödendi. Veresiyeleri tahsil etmemiz imkansızdı fakat Başkan İduğ'un desteğiyle tüm borçlar kapandı. Ben herkes adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakkal esnafı Seyithan Karakaş ise Başkan İduğ'un örnek bir belediyecilik hizmeti sergilediğini dile getirdi. Karakaş, "Başkanımız çok güzel bir harekette bulundu. Borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borcunu kapattı. Bu davranışıyla herkese örnek oldu. Bizim açımızdan da iyi oldu. Bu zor zamanlarda veresiye defterlerindeki borçlar kapanınca bizim de elimize para geçmiş oldu. Böylece biz de borçlarımızı ödeyebileceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler