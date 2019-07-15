Bornova'da üretime tam destek

Türkiye'nin yaşadığı en önemli problemlerden birinin üretimsizlik olduğunu belirten Başkan İduğ, "Herkes üretimin önemini biliyor ama eyleme geçen yok. Önümüzdeki beş yıl bu eylemi tüm Bornova'ya yaşatacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçede tarımsal üretim yapan çiftçilerle Büyükpark'ta bir araya geldi. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi çiftçiler ürettikleri sebze ve meyvelerden oluşturdukları sepetle, Bornova'nın tarımsal üretim yelpazesinin genişliğini gösterdi. Bornova'da üretim yapmayı sürdürmek istediklerini söyleyen çiftçiler, Başkan İduğ'dan destek istedi.

Kooperatife davet

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, üretimin önemine dikkat çekerek, Bornova'da tarımsal üretim yapmak isteyen herkese destek olacaklarını söyledi. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bu anlamda önemli bir işlevinin olduğunu dile getiren Başkan İduğ, "Üretim yapmak isteyen herkesi kooperatifimize üye olmaya davet ediyorum. Katılmak isteyen herkese kapılarımız açık. Hedefimiz tarım kenti Bornova" dedi.

Başkan İduğ üreticilerle yaptığı sohbette, "Türkiye üretim problemi yaşayan bir ülke. Siz üretmek istiyorsunuz biz de üretmek istiyoruz. Ama bunu gerçekleştiren yok. Yani eylem yok. Bu eylemi beş yıl içinde tüm Bornova'ya hep beraber yaşatacağız" diye konuştu.

Cuma ve salı günleri üretici pazarı

Kooparatif Üyesi İnci Ciritoğlu da Bornovalılara seslenerek, "Kadınlar, evde boş boş oturacaklarına, bu dünyada dikili bir ağaçlarının olmasını istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Bizim kooperatifimizin kapıları başkanımız sayesinde her daim açık. Gelin el el verelim. Bornova'yı daha yüksek bir yere taşıyalım. İnsanlarımız çocuklarına organik şeyler yedirmek istiyorlarsa, doğal besinler yedirmek istiyorlarsa Cuma ve Salı günleri kurulan pazarımıza buyursunlar. Gelsinler kapılarının önüne kendileri de eksinler. 12 tane köy var Bornova'da. Ziraat Odası'yla başkanımızla hep beraber el ele bu işi yürütelim. Hem temiz bir doğa verelim, hem temiz bir gıda yiyelim zehirlenmeden" dedi.

Kaynak: Bültenler