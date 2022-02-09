Bornova'da STK işbirliğiyle kodlama eğitimi

İZMİR (Bültenler) - İzmir Sinoplular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği işbirliğiyle bundan böyle faaliyetlerini Bornova Belediyesi'nin hizmete açtığı Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde sürdürecek. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Dernek Başkanı Emin Gemici, 300 STK'nın çalışmalarını yürüttüğü Yerleşke'ye katılımı düzenleyen sözleşmeyi imzaladı.

İş birliği yapılacak

Özellikle kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik çalışmalar yapma konusunda işbirliği yapma kararı alındı. İlk işbirliği projesi olarak kadınlara ve gençlere kodlama ve Microsoft Office eğitimi verilecek. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yapacakları işbirliğinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "İnsanların bilgi ve donanımına katkı koymak kollarına birer altın bilezik takmak kadar kıymetli" dedi.

Sinoplular Derneği Başkanı Emin Gemici de kendini geliştirenlerin bunun karşılığını her zaman alacaklarını belirterek, bu anlayışla eğitime katkı koymak için çalıştıklarını söyledi.

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