Bornova'da "Sivil Katılım" daha da güçlenecek
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Bornova'da "Sivil Katılım" daha da güçlenecek

Bornova'da 'Sivil Katılım' daha da güçlenecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ni Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ne dönüştüren Bornova Belediyesi'nin sivil katılım alanında yaptığı çalışmalar uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti.

Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI Türkiye ) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(UCLG-MEWA) ortaklığında yürütülen "Katılıyoruz" Programı'na kabul edilen Bornova Belediyesi, hazırlayacağı stratejik eylem planının ardından Bornova Kent Gönüllüleri Platformu kuracak.

Türkiye'den Bornova Belediyesi ile birlikte sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi, Nilüfer Belediyesi veSultanbeyli Belediyesi'nin davet edildiği "Katılıyoruz" Programı kapsamında, yerel yönetimlerin sivil gruplar ile ortak çalışma alanlarını ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda yerel karar alma mekanizmalarına çalışma faaliyetleri ile doğru orantılı olarak katkı sunulup, kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurulacak, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki sivil katılım arttırılacak.

6 aylık yoğun çalışma

"Katılıyoruz " programı kapsamında 6 ay boyunca iletişim (bireysel ve aktörler arası, mesaj geliştirme ve yayma), veri toplama ve kullanma, derin demokrasi, katılımcı karar alma süreçleri, müzakere gibi çeşitli becerilere yönelik uzun dönemli bir etkinlikler dizisi (eğitim, seminer, atölye çalışması, mentörlük, koçluk vb.) gerçekleştirildi. "Katılıyoruz" programı dahilinde Türkiye Belediyeler Birliği moderatörlüğünde "Yerelde İyi Örnekler" Etkinliğinde Bornova Belediyesi STK Birimi tarafından hazırlanan Bornova Belediyesi Sivil Katılım Güçlendirme Yol Haritası hazırlanarak Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer tarafından ilgili kuruluşlara sunuldu.

Yerelde demokrasi için

Sivil Toplum Kuruluşları'nın önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sivil Katılım Yol Haritamız ile yerelde demokrasinin güçlenmesini ilke edinen bir yerel yönetim anlayışı çerçevesinde ilçemizdeki tüm paydaşların eşit söz hakkına sahip ve sivil katılımın en üst düzeyde olduğu ortak akıl ve çözüm ile ortak faydanın üretileceği bir sivil katılım mekanizması oluşturarak bir Stratejik Eylem Planı hazırlayıp, Bornova Kent Gönüllüleri Platformu'nu kuracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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