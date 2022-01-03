Bornova'da sertifika heyecanı

6 haftalık eğitimleri başarı ile tamamlayan 162 öğrenci Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak Salonu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız'ın elinden aldı.

Program kapsamında Fen Bilimleri ve Bilim Kulüplerinde Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknoloji dallarında eğitim alan 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri bilim dünyasını keşfetti. 11 Ekim – 20 Kasım 2021 tarihleri arsında gerçekleşen güz dönemi eğitimlerine üniversite öğrencileri de destek verdi. Üniversitelerin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında 19 lisans öğrencisi de görev aldı. Törende üniversite öğrencilerine de belge verilerek teşekkür edildi. Ailelerinde çocuklarını yalnız bırakmadığı törende öğrencilere sertifikalarını veren Başkan Yardımcısı Yıldız, hepsini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eğitime destek önceliğimiz

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği bilim eğitimlerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak bizim en önemli önceliklerimizden biri. Bunun için projeler üretiyoruz. BELGEM ve Dijital Sınıf ile binlerce öğrencimizin eğitimlerine destek oluyoruz. Düzenlediğimiz kurslarla da onlara bilimi sevdiriyoruz. Alanlarında uzman olan eğitmenlerimiz bilim eğitimini eğlenceli hale getirerek çocuklarımıza öğretiyor. Eğitimlerin sonunda sertifikalarını alan öğrencilerimizin gözlerinde bilimin ışığını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

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