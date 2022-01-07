Bornova'da sanata engel yok

Yeni sezonda da görme engelliler için sesli betimleme

Görme engelli bireylerle engeli olmayanların aynı anda oyunu takip edebilmeleri için getirilen uygulamada salona kurulan telsiz kulaklık sistemi ile olayın geçtiği mekân, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar bir dış ses yardımıyla betimlenerek aktarılıyor.

2019 yılında 'Sessizlik' oyunu ile başlayan ve Metot, Radyoyu Hümayun oyunlarıyla devam eden sesli betimleme sistemi bu sezonda da 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyununda uygulanıyor. Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde başlayan oyun Ocak ayı boyunca her Cumave Cumartesi saat 20:00'de tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunu izlemeye gelmek isteyen görme engelli vatandaşlar oyundan bir gün öncesine kadar 999 29 29 numaralı telefondan dahili 3605 arayarak ücretsiz rezervasyon yaptırabilir.

Sanat ulaşılabilir olmalı

Sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "BBŞT'nin oyunlarında uyguladığımız betimleme sistemi ile görme engelli vatandaşlarımız tiyatroya rahatlıkla gelebiliyor. Oyunlarda uygulanan bu sistem sayesinde onlar için varlıkların, nesnelerin ve olayların sözcüklerle resmi çiziliyor" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet