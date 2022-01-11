Bornova'da parklar yenileniyor

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Diğer yandan ilçede bulunan 550 adet park bakım ve onarımı yapılırken, bu parklara 800 oyun grubu ya da spor aleti ve can dostlar için 300 suluk takıldı, 16 park ise kısmen ya da tamamen yenilenerek daha çağdaş ve kullanışlı hale getirildi.

Yenileme çalışmaları sırasında Bornovalıların görüşlerini de almaya özen gösteren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Her sorun ya da ihtiyacında Bornovalının yanında olmaya gayret ediyoruz ama katılımcı demokrasiye inandığımız için düşüncelerimizi de onlarla paylaşarak istedikleri çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız anketlerde zemini kum olan çocuk oyun alanlarına kauçuk zemin kaplaması istendi, hızla dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Enerji hatları döşenmesinden zemin ya da spor aletleri tadilatına kadar bütün yenileme çalışmalarımızı da belediyemizin özkaynakları ve imkanları ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bitki üretimleri

Bornova genelinde ağaç ve yeşil alan varlığının arttırılması hedefi kapsamında Pınarbaşı'nda bulunan fidanlık yeniden faal hale getirilerek bitki üretimine başlandı. Bu kapsamda parklarda kullanılmak üzere lavanta, ateş dikeni, sarı papatya, Meksika petunyası, şimşir, kartopu, alev çalısı, taflan ve zakkum başta olmak üzere 25 bin 600 bitki üretildi.

Yunus Emre Mahallesi ve Erzene Mahallelerinde 2 yeni ağaçlandırma alanı ve 1 yeni yeşil alan oluşturuldu. Mevcut yeşil alanlarda ve refüjlerde bitkilendirme çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde 5 bin 610 adet ağaç, 25 bin 287 adet çalı, 86 bin 736 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleşti.

Çevreye duyarlı

Park yenilemeleri kapsamında bir yandan alt yapı geliştirilirken diğer yandan da daha az su kullanılan ve aydınlatmada güneş enerjisinin tercih edilerek çevreye duyarlılığı ön plana alındı. Yeşil alan ve parklarda uzun ömürlü, temiz ve yenilenebilir enerjili aydınlatma ürünleri kullanılırken, hem bitki varlığı az su isteyen türlerle değiştirildi hem de otomatik sulama sistemine geçilerek su tasarrufu sağlandı.

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