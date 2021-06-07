Bornova'da pandemi dönemine özel tiyatro
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Bornova'da pandemi dönemine özel tiyatro

Bornova'da pandemi dönemine özel tiyatro
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) sanattan uzak kalınan pandemi dönemine özel oyun hazırladı.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanından uyarlanan tek kişilik oyunun genel provası çalışanların huzurunda yapıldı. Büyük Ümitler adlı oyunun Haziran ortasından itibaren izleyici önünde sahnelenmesi planlanıyor.

Gülin Özkan sahnede olduğu tek kişilik oyunun Yönetmeni Ant Aksan, "Koşullar gereği oyunun az kişilik olması gerekiyordu. O yüzden tek kişilik bir oyun yaptık. Kalabalık oyunları pandemi döneminde sürdürmek pek mümkün olmuyor. Böylesi bir oyunla tiyatromuzu daha aktif, dinamik tutmaya çalıştık. Bizim için çok önemli bir çalışmaydı. Türkiye tarihini ve Türk toplumu dünden bugüne değişmeyen yönleriyle anlatan ve üzerine düşünmemiz gereken çok keyifli, bizden bir oyun oldu. Bu oyun sahneden uzak kalan tüm ekibimize çok iyi geldi" diye konuştu.

Başkan İduğ: Çok özledik

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, pandemi sürecinde düzenledikleri on-line etkinlikler sanatın ve sanatçının yanında olup, izleyici ile buluşturma gayreti içinde olduklarını belirterek, "Tiyatrocu arkadaşlarım bu zorlu süreçte çok özel bir oyun üzerinde çalıştı. Kendilerini kutluyorum. Sanatı çok özledik. BBŞT'nin uzun bir aradan sonra izleyici ile buluşacağı günü ben de heyecanla bekliyorum" diye dedi.

Üçleme olarak sahnelenecek oyunun ilk bölümünde kitabın da ilk bölümü olan Büyük Ümitler uyarlandı. Oyunun Haziran ayı ortasından itibaren tiyatro severlerin önünde sahnelenmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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