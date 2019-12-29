Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı
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Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkken Mezarlığı'nda mezar taşlarına zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak üzere polis çalışma başlattı.

29.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:36
Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı

'in ilçesindeki Işıkken Mezarlığı'nda mezar taşlarına zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki 10'uncu adada bulunan aile kabristanlığına gelen vatandaşlar, tahrip edilen ve kırılan mezar taşlarını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde çalışma yapan polis, yaklaşık 100 mezar taşında hasar belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bornova'da mezarlara zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı
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