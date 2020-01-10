Bornova'da kültür ve sanat STK'larla işbirliği içerisinde renkleniyor

10.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:44

İlçenin dört bir yanındaki yirmiyi aşkın kültür merkezi ve tesislerde sivil toplum kuruluşları işbirliği ile her ay konserlerden tiyatro oyunlarına, yemeklerden kutlama organizasyonalarına 100'den fazla etkinlik düzenleniyor.Derneklerden vakıflara, meslek odalarından spor kulüplerine pek çok sivil toplumkuruluşu Bornova Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik kurslar ve eğitimler düzenlediği merkezlerde,etkinlik ve toplantılarını da gerçekleştiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sivil toplum örgütlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bornova'yı büyütme yolunda olduğu gibi kültür ve sanat konusunda da tüm Bornovalılar ile birlikteyiz. Bu anlamda çok sayıda vatandaşımızı temsil eden sivil toplum kuruluşlarına kapımız her zaman açık. Kültür merkezleri ve sosyal tesislerimizi de bu anlayışla kullanıyoruz" diye konuştu.

Büyük Park'ta içerisindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi, Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Mahallesi Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri ile Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi başta olmak üzere yirmiden fazla kültür merkezi ve sosyal tesis, haftanın belli gün ve saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının kullanımına tahsis ediliyor.

Kaynak: Bültenler