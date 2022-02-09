Bornova'da kar yağışı etkili oldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, belediye ekipleri alarma geçti.

İzmir'in bazı kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağm

ur, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı. Kar yağışı Bornova ilçesinde de etkili oldu. Beşyol Mahallesi'ne giden yolun kar nedeniyle kapanması üzerine belediye ekipleri, iş makinesiyle çalışma yaptı. Karayolları ekipleri de kar küreme araçları ile çalışma yaparak, tuzlama işlemi gerçekleştirdi. Kar yağışını gören bazı sürücüler, video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.