Bornova'da kaçak moloza geçit yok

Kaçak moloz dökümü yapanlarla mücadelede hız kesmeyen Bornova Belediyesi sivil moloz ekibi ile gece ve gündüz denetimleri yaparak, kaçak moloz dökenleri tespit etti. Yasal döküm alanlarının dışında kalan alanlara moloz dökenlere gerekli uyarıları yapan ekipler, çalışmalarda 2020 yılı içinde 709 bin 218 TL, 2021 yılında 796 bin 668 TL cezai işlem uygulanırken, 2022 Ocak ayında da 46 bin TL ceza kesti. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 Maddesi uyarınca 2022 yılında gerçek kişilere üst sınır 18 bin 028 TL, tüzel kişilere ise üst sınır 30 bin 72 TL cezai işlem uygulanıyor.

Daha yeşil ve temiz bir kent

Yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle kaçak dökümlerin önüne geçmek istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,"Yeşil alanların ve çevremizin korunması çok önemli. Daha yeşil ve temiz bir kent yaratmak istiyoruz. Bunun için de çevremizi koruma konusunda kimseye taviz vermedik, vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve bu gibi durumları belediyemize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

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