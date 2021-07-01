Bornova'da ihtiyaç sahiplerine uluslararası destek
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Bornova'da ihtiyaç sahiplerine uluslararası destek

Bornova'da ihtiyaç sahiplerine uluslararası destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) ile birlikte yürüttüğü kapsamında Bornova ilçesinde 40 evin onarımı gerçekleştirildi.

Bornova'da ihtiyaç sahibi ailelerin barındıkları evlerin durumunun iyileştirilmesi için Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu(IOM)ile birlikte yürütülen hane tadilatı proje kapsamında Bornova Belediyesi tarafından tespit edilen evlerde inşaat mühendisleri tarafından keşiflerde bulunup, tadilatları gerçekleştirdi.

Çeşitli mahallelerde kısmen yıkılmış yerlerde kalmak zorunda kalan aileler tespit edilerek çatı ve duvarların tamiratı yapıldı, pencerelere, kapılar ve elektrik tesisatları kullanılabilir hale getirilerek temel sağlık ve güvenlik riskleri ortadan kaldırıldı.

İhtiyaç sahiplerinin yanındayız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tüm imkanları, hayırsever vatandaşlar ve kurumlarla işbirliği içinde ihtiyaç sahibi Bornovalıların yanlarında olduklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu ile daha önce yürüttüğümüz çalışma kapsamında envanterimizde bulunan vatandaşlara yardım kolileri dağıtmıştık. Uluslararası alandaki işbirliğimizi Ev tadilatı projesi ile yeni bir boyuta taşıdık" diye konuştu.

Hane tadilatı projesi kapsamında evi baştan aşağı yenilenen Yaşar Varol,Bornova Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu yetkililerine teşekkür ederek, "Projeden haber alır almaz başvurduk. Çok kısa sürede dönüş yaptılar. Penceresinden kapısına, boyasından çeşmesine kadar evin bütün eksiklerini 1 gün içerisinde giderdiler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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