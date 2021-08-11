Bornova'da hedef: Sıfır Atık
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Bornova'da hedef: Sıfır Atık

Bornova'da hedef: Sıfır Atık
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi'nin Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Sosyal Girişimi işbirliğinde National Democratic Institute (NDI) tarafından yürütülen Yerel Yönetimler ve Sivil Aktörler Arasındaki Sivil Katılımı Geliştirmek için hazırlanan "Katılıyoruz Programı" çalışmaları devam ediyor.

Fikrimiz Bornova - Sıfır Atık" kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Fikir Maratonu'na katılarak yaratıcı fikirlerini paylaşmak isteyenler www.fikrimiz.org sitesinden fikrini hemen verebilir.

Farklı alanlardan bireylerin yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilmesi ve bu fikirlerin kurum ve kuruluşların hizmet, ürün ve projelerini geliştirirken ortak akıldan faydalanması amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Fikir Maratonu 3 faklı başlıktan oluşuyor.

Nasıl Reddedebiliriz?

'Nasıl Reddedebiliriz?' başlığında doğanın plastik çöplüğüne dönmemesi için tek kullanımlık plastik ürünlerin hayatımızdan çıkması konusunda katılımcılardan gelen öneriler değerlendirilecek. Bu konuda fikirlerini iletmek isteyenler için son başvuru 8 Ağustos olarak belirlendi.

Nasıl Azaltabiliriz?

Maratonun, 15 Ağustos son başvuru tarihli başlığı 'Nasıl Azaltabiliriz?' de gıda atıkları ile ilgili olacak. Açlığın yok edilmesine engel olan, doğaya zarar veren yemek atıklarının azaltılması konusundaki fikirler yarışacak. Bu konu hakkındaki bazı davranışlarımızı değiştirmesi için fikirler üretilecek.

Nasıl Ayırabiliriz?

Yarışmanın 'Nasıl Ayırabiliriz?' başlığın da ise geri dönüşüm ile ilgili fikirler yarışacak. Atıkların çevreye verdikleri zararlar ve geri dönüşüm konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşler alınacak. Bu başlıkta fikir sunmak için ise son başvuru tarihi 22 Ağustos olacak.

Bornova Belediyesi'nin Sıfır Atık Yönetimi konusundaki strateji ve politikalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Fikrimiz Bornova - Sıfır Atık" Fikir maratonunda fikirlerini sunan ve her kategoride jüri tarafından belirlenecek en etkili 5 fikir'e toplam3.750 TL ödül verilecek.

Daha yaşanabilir bir çevre için yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Geleceğimiz için atık yönetimi çok önemli bir konu. Yerel yönetimler olarak çevre konusunda yapılan çalışmaların içinde mutlaka yer almamız gerekiyor. Amacımız Bornova'da sıfır atık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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