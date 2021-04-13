Bornova'da hedef 100 bin fidan
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Bornova'da hedef 100 bin fidan

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Bornova'da hedef 100 bin fidan

Bornovalılara ücretsiz sebze fidanı dağıtımlarına başladı. İlçe genelinde yapacağı dağıtımları arttırarak 100 bin fidan hedefi koyan belediye, kendi seralarında yetişen ilk ürünleri Bornovalılar ile buluşturdu.

Dağıtımları Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ yaptı.

Yakaköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan dağıtıldı. Patlıcan, salatalık, yeşilbiber, kapya ve dolmalık biber ile domates fidanlarını Başkan İduğ, Bornovalılara hediye etti. Hedeflerinin ilçe genelinde 100 bin fidan dağıtmak olduğunu belirten Başkan Mustafa İduğ, özellikle pandemi döneminde değeri daha fazla anlaşılan tarıma yaptıkları desteğin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Başka Bir Tarım Mümkün

İzmir genelinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Başka Bir Tarım Mümkün' sloganı ile tarımsal alanda çalışmalara başlandığını hatırlatan Başkan İduğ, "Bu yolda ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor. Biz de Bornova da 12 köy yerleşkemizde tarımsal faaliyetleri harekete geçiriyoruz. Fidan dağıtımları da bunun bir parçası" dedi.

Sözleşmeli Tarım

Arz ve talep doğrultusunda üreticilerin ihtiyaçlarına destek olmak istediklerini de ifade eden Başkan İduğ, "Türkiye'de köy ekonomisinin tekrar güçlenmesine ihtiyaç var. Bunun için sözleşmeli tarım denilen yani üretileni satın alma garantisi vereceğimiz çalışmalar için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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