Bornova'da hareket zamanı

Çocuklardan yaş almış büyüklerimize yediden yetmişe yoğun ilgi gören spor etkinlikleri, düzenlenen kültür turları ile daha da keyifli bir hal aldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle çocuklar, gençler ve yaşlıların uzun süre evlerinde kaldıklarını hatırlatarak, "Spor sağlıktır" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin 16-22 Eylül Avrupa Haraketlilik Haftası, çocuklar için Büyükpark'ta düzenlenen haraket eğitimi ile başladı. 4-6 yaş arası minikler uzman antrenörler eşliğinde sabah sporu yaparken keyifli anlar da geçirdi. Aynı gün düzenlenen bir diğer etkinlikte ise Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisiklet tutkunları Fevzi Çakmak Caddesi ve Ord. Prof. Muhittin Erel Caddesi üzerinden, Yassıtepe ve Yeşilova Höyükleri'ne kadar pedal çevirdi. Bornova Belediyesi Başkan Yardımıcısı Barbaros Taşer'in yolcu ettiği katılımcılar "Tarihe Pedal" sloganı ile gerçekleştirilen turun sonundaDç. Dr. Zafer Derin eşliğinde Yassıtepe Höyüğü ile İzmir'in bilinen tarihini 8.500 yıl öncesine dayandıran kazıların sürdüğü alanının yanında Bornova Belediyesi'nin kent kültürüne kazandırdığı Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ni gezdi. Pazar günü ise Bornova'nın yaş almış büyükleri için Kent Hafızasına Yürüyüş sloganı ile belirlenen Yaşlı Dostu Rota'da başta Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi ve Atatürk Kitaplığı gezildi.

Başkan İduğ: "Spor Sağlıktır"

Özellikle koronavirüs salgını döneminde insanların spor aktivitelerinden uzak kaldığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılarımız uzun süre kısıtlı olarak dışarı çıkabildi. Dolayısıyla hareketsiz kaldılar. Sağlık önlemleri nedeniyle toplu olarak yapılan spor etkinliklerine de ara verildi. Biz de Bornova Belediyesi olarak vatandaşlarımızı Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında yediden yetmişe harekete geçirdik. Unutmayalım ki; Spor sağlıktır" diye konuştu.

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