Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
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Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

24.01.2021 23:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:35
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sevgi Uludağ (27), hayatını kaybetti. 

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Sobadan çıktığı öne sürülen yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan, Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan'ı yaptıkları müdahale sonrası kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından, Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevgi Uludağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Karaoğlan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu, alevlerin bir kısmı üst kata sıçrayan yangın yarım saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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