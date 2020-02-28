Bornova'da etkinlikler iptal edildi

28.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:25

Büyükpark'taki Ana Hizmet Binası'na dev Türk Bayrağı asıldı.

Hain saldırısı sonrası gelen şehit haberlerinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Üzüntü ve acımız kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Belediye olarak konser, gösteri gibi eğlence içerikli tüm etkinliklerimizi iptal ettik. Bu süreçte vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için rutin belediyecilik hizmetlerimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler