Bornova'da etkinlikler iptal edildi
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Bornova'da etkinlikler iptal edildi

Bornova Belediyesi, İdlib'den gelen acı haberler nedeniyle önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği eğlence içerikli etkinlikleri iptal etti.

28.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:25
Bornova'da etkinlikler iptal edildi

Büyükpark'taki Ana Hizmet Binası'na dev Türk Bayrağı asıldı.

Hain saldırısı sonrası gelen şehit haberlerinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Üzüntü ve acımız kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Belediye olarak konser, gösteri gibi eğlence içerikli tüm etkinliklerimizi iptal ettik. Bu süreçte vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için rutin belediyecilik hizmetlerimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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