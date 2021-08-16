Bornova'da "Etkinlik Tırı" yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bornova'da "Etkinlik Tırı" yola çıktı

Bornova'da 'Etkinlik Tırı' yola çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi'nin etkinlik tırı yola çıktı. Ağustos ayı boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Bornovalılar'a, sağlık ve matematik alanlarında önemli bilgiler veriliyor.

Bornovalılar'ı sağlık ve matematik etkinlikleri ile buluşturacak tır, ilk olarak Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaydı. 19.00 - 21.00 saatleri arasında iki gün boyunca alanda kalan Etkinlik Tırı'nda vatandaşlara sağlık alanında bilgiler verildi. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli diş hekimi, hemşire ve ebeler tırı ziyaret eden Bornovalılar'ın sorularını yanıtladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte tansiyon, aile danışmanlığı, Rahim ağzı kanserinde erken tanı, ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı gibi konularda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Sağlık etkinliklerinde ayrıca Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nden bilim insanları da yer aldı. Ziyaretçileri virüslerin evrimi anlatıldı, kolonya ve dezenfektan yapımı öğretildi.

Etkinlik Tırı'nın sağlık alanındaki buluşmaları 18-19 Ağustos tarihlerinde Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.23-24-25 Ağustos olmak üzere üç gün boyunca ise yine aynı meydanda Matematik Etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mete Gazoz Salih Uçan Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bornova'da "Etkinlik Tırı" yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 09:19:58. #1.15#

title