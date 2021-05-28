Bornova'da esnafa desteğe devam
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Bornova'da esnafa desteğe devam

Bornova'da esnafa desteğe devam
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan grup olan esnafın yayında olmaya devam ediyor.

350 taksici ve minibüsçüye temizlik kolisi

Bu zor süreçte verilen destekler kapsamında ilçedeki taksici ve minibüsçülere 350 adet temizlik kolisi dağıtıldı. Dağıtıma katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa pandeminin başından bu yana tüm imkanlarını ihtiyaç sahipleri için seferber ettiklerini belirterek, "Desteğimiz sürecek" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin ardından başlayan kontrollü normalle sürecinde Bornova Belediyesi'nin esnafa yönelik yardımları devam ediyor. Pandeminin başından bu yana hem vatandaşların hem de ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan esnafın yanında olan Bornova Belediyesi ilçedeki taksici ve minibüsçülere 350 adet temizlik kolisi dağıttı. Dağıtıma katılan Başkan İduğ, şoförler ve durak sorumlularıyla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

"Belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa pandeminin başından bu yana tüm imkanlarını ihtiyaç sahipleri için seferber ettiklerini belirterek, "Taksiciler ve minibüsçüler her gün binlerce insanımızı taşıyor. Bu anlamda hem onların hem de taksi ve minibüsleri kullanan vatandaşların sağlığı çok önemli. Biz de bu amaçla her araç için temizlik paketleri hazırladık ve dağıtımını yaptık. Paketlerde maske ve dezenfektan yanısıra kişişel temizlik malzemeleri de bulunuyor. Bu süreçte tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi tarafından hazırlanıp dağıtımı yapılan temizlik kolilerinin içinde 50 adet maske, dezenfektan, ıslak mendil, sıvı sabun, duş jeli, diş fırçası ve tıraş köpüğü gibi ürünler bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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