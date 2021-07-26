Bornova'da e-Ruhsat dönemi
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Bornova'da e-Ruhsat dönemi

Bornova'da e-Ruhsat dönemi
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir çok hizmeti dijital olarak veren Bornova Belediyesi, önemli bir hizmete daha başladı.

Pandemi nedeniyle belediye binasına gelişlerin azalması ve teması en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen e-Ruhsat uygulaması ile ruhsat alımları için başvurular artık online olarak yapılıyor.

Bornova'da işyeri açmak ve çalışma ruhsatı almak isteyenler belediyeye gelmeden, bilgisayar üzerinden gerekli evrakları öğrenerek ilk başvurularını yapabilecek. Sıhhi Ruhsat, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatı almak isteyenler www.bornova.bel.tr adresi üzerinden e-belediye uygulaması içinde bulunan e-Ruhsat bölümünde belirtilen evrakları tamamlayarak randevu talep edecek. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından incelenen başvurulara göre vatandaşlara belli aralıklarla randevu verilecek.

Dijitalleşmeye öncelik

Bornova Beledeiyesi'nde birçok hizmeti daha hızlı ve ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova'da dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Bu kapsamda bir çok çalışma yaptık. Son olarakta işyeri ruhsatları ile ilgili online uygulamaya geçerek e-ruhsat dönemini başlattık. Bu uygulama ile işyeri açmak isteyenler belediyeye daha az gidip gelecek ve geldiklerinde bekleme yaşamayacaklar. Yani hem belediyemiz hem de Bornovalıların zamandan tasarruf etmesini de sağlayacak pratik ve hızlı çalışan bir sistemi hayata geçirmiş olduk" dedi.

Kaynak: Bültenler

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