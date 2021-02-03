Bornova'da debisi artan derenin istinat duvarı yıkıldı
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Bornova'da debisi artan derenin istinat duvarı yıkıldı

03.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:53

İzmir'in Bornova ilçesinde, kuvvetli yağış sonrası debisi aran derenin istinat duvarı yıkıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kuvvetli yağış sonrası debisi aran derenin istinat duvarı yıkıldı.

Ergene Mahallesinden geçen derenin, 456/1 Sokak yakınındaki istinat duvarı çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yıkılan bölüm etrafına güvenlik tedbiri olarak şerit çekildi.

İzmir'de önceki akşam saatlerinde başlayan ve dün de devam eden kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına neden olmuş, kentte bazı derelerin istinat duvarı çökmüştü.

Bornova'da debisi artan derenin istinat duvarı yıkıldı
Bornova'da debisi artan derenin istinat duvarı yıkıldı
Bornova'da debisi artan derenin istinat duvarı yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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